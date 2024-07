Riaperta la strada per Clauzetto.

Dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza della carreggiata, da parte dell’Edr Pordenone, la strada ex provinciale 22 per Clauzetto da ieri è riaperta al traffico in entrambe le direzioni e senza più le limitazioni che ne avevano reso necessaria la chiusura notturna.

In contemporanea è stato avviato un servizio gratuito di messaggistica, in particolare per i residenti ma accessibili a tutti i cittadini che vogliano iscriversi, che consentirà, grazie al sistema dei sensori che è attivo sulla frana, di ricevere in tempo reale tutte le informazioni relative alla percorribilità della strada.

La notizia arriva dall’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, che ieri ha partecipato ad un incontro in Prefettura a Pordenone, al quale hanno partecipato, oltre ai vertici dell’Edr, i sindaci di Clauzetto e Vito d’Asio.

La provinciale 22 della Val Cosa era stata interrotta lo scorso mese di novembre in seguito a una importante frana. Nei mesi successivi – per la necessità di realizzare i lavori – era stata riaperta in alcuni periodi con delle limitazioni orarie. Da ieri la strada è completamente riaperta. Il sistema di messaggistica (le informazioni sul sito www.pordenone.edrfvg.it) avviato per la ex provinciale 22 della Val Cosa potrà in futuro essere “copiato” anche per le informazioni ai cittadini rispetto alla chiusura di ponti, gallerie o guadi dei fiumi.

“Nel recente assestamento di Bilancio – ha poi informato Amirante -, abbiamo stanziato 7 milioni di euro come promesso al territorio al fine di studiare e progettare una variante che modificherà il tracciato dal tratto interessato alla frana spostandolo dall’altra parte del corso d’acqua, dove vi è una situazione legata alla geomorfologia del terreno che assicurerà maggiore sicurezza alla futura viabilità”.