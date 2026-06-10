L’agricoltura del futuro è smart e sicura: premiato il progetto AgriSafe del CeFAP

Il CeFAP di Codroipo è stato protagonista alla finale di “Safety by Technology”, il concorso promosso da Confindustria Udine che ha coinvolto 300 studenti e 12 istituti scolastici del territorio, con l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso l’innovazione tecnologica.

L’evento, ospitato allo Spazio Villalta di Udine, ha rappresentato un momento di confronto tra scuola, imprese e istituzioni sui temi della prevenzione e dell’innovazione applicata ai contesti produttivi.

Il progetto AgriSafe premiato

In questo contesto, il progetto AgriSafe del CeFAP ha ottenuto una menzione speciale per l’alto valore innovativo, distinguendosi per la capacità di integrare sicurezza sul lavoro in agricoltura e innovazione tecnologica. Il progetto CeFAP AgriSafe si è focalizzato sulle esigenze reali del settore agricolo, caratterizzato da rischi legati all’uso di macchinari e alle condizioni ambientali variabili.

Agricoltura di precisione e tecnologie satellitari

Gli studenti del percorso Agroambientale hanno sviluppato l’idea di dispositivi intelligenti per mezzi agricoli, progettati per automatizzare alcune operazioni e supportare l’operatore nelle fasi più complesse del lavoro. Le soluzioni si basano su agricoltura di precisione e tecnologie satellitari, integrando sistemi di geolocalizzazione e dati meteorologici per migliorare la pianificazione delle attività nei campi.

Sicurezza e innovazione nei campi

L’obiettivo del progetto è ridurre i rischi operativi, aumentare l’efficienza dei processi e migliorare la sicurezza sul lavoro in agricoltura attraverso l’uso intelligente delle tecnologie. Particolare attenzione è stata data alla praticabilità delle soluzioni, con un approccio concreto e applicabile nei contesti produttivi reali.

Formazione e crescita degli studenti

La partecipazione al concorso ha rappresentato per gli studenti del CeFAP un’importante occasione di crescita, grazie al confronto diretto con imprese, professionisti e istituzioni. Il riconoscimento ottenuto da AgriSafe conferma il ruolo del CeFAP di Codroipo nella formazione orientata a innovazione tecnologica, sostenibilità e sicurezza, con particolare attenzione alla trasformazione digitale del settore agricolo.