Paura a Terenzano: 81enne rapinata in casa e chiusa in una stanza per ore

Notte di paura per una donna di 81 anni, vittima di una rapina nella propria abitazione a Terenzano di Pozzuolo del Friuli. L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato in via Roma, nel centro della frazione.

Secondo una prima ricostruzione, due malviventi con il volto coperto da passamontagna si sono introdotti nell’abitazione dopo aver forzato un accesso. L’anziana, che si trovava sola in casa e stava dormendo, si è trovata improvvisamente faccia a faccia con i rapinatori.

I banditi l’avrebbero minacciata intimandole di consegnare gli oggetti di valore presenti nell’abitazione. Terrorizzata, la donna avrebbe consegnato alcuni gioielli, tra cui un orologio e un anello d’oro. Il valore complessivo del bottino è ancora in fase di quantificazione.

Chiusa in una stanza per ore.

Prima di allontanarsi, i due rapinatori avrebbero rinchiuso l’81enne in una stanza per impedirle di dare l’allarme, proseguendo nel frattempo la ricerca di denaro e altri preziosi all’interno dell’abitazione.

La donna è rimasta chiusa nella stanza per diverse ore, prima di riuscire a forzare la porta e a uscire. Una volta libera ha chiesto aiuto attraverso il Numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mortegliano e i militari del Nucleo investigativo della Compagnia di Latisana, che hanno effettuato i rilievi nell’abitazione alla ricerca di tracce utili all’identificazione dei responsabili. Gli investigatori stanno inoltre analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona.

L’anziana è stata assistita dal personale sanitario ma non ha riportato ferite né è stato necessario il trasporto in ospedale. Resta tuttavia il forte shock per quanto accaduto.