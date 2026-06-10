Rugby Udine sogna la Serie A: arriva il colpo Iriart dall’Argentina

Rugby Udine ufficializza il primo innesto della nuova stagione: alla corte bianconera arriva Fausto Iriart, pilone argentino di 22 anni proveniente dall’I.P.R. Sporting Club di Mar del Plata.

L’annuncio è stato dato durante una serata al The Black Stuff di Udine, alla presenza di squadra, staff e dirigenza, del presidente del Coni regionale Andrea Marcon e dell’assessore allo sport del Comune di Udine Chiara Dazzan. Presente anche uno dei simboli del rugby italiano, l’udinese Alessandro Zanni, brand ambassador del club.

Un profilo internazionale per la mischia bianconera

Iriart rappresenta un innesto di prospettiva internazionale per il Rugby Udine, che punta ad alzare il livello della prima squadra in vista dei prossimi impegni.

Classe 2003, 1,90 m per 120 kg, il giocatore può ricoprire sia il ruolo di pilone destro sia quello di seconda linea. Ha maturato una formazione di alto livello in Argentina: ha fatto parte del CIAR (Centro Integral de Alto Rendimiento) dell’Unión Argentina de Rugby, ha vestito la maglia della selezione giovanile dell’URMDP e ha partecipato al percorso di selezione per i Pumitas, la nazionale Under 20 argentina impegnata ai Mondiali 2023.

Una base solida dopo una stagione positiva

Rugby Udine archivia una stagione di Serie B chiusa al terzo posto in un girone competitivo, confermando crescita, continuità e solidità del progetto tecnico. Un percorso che ha rafforzato la struttura della squadra e consolidato le ambizioni del club per il futuro.

“Il bilancio è sicuramente positivo – dichiara il presidente Andrea Cainero – Abbiamo costruito una squadra unita, composta da ragazzi che hanno saputo affrontare insieme i momenti difficili e valorizzare quelli positivi. Lo spirito di spogliatoio è stato uno dei nostri punti di forza e rappresenta la base sulla quale continuare a crescere”.

Obiettivo Serie A per il 2026/27

La direzione è chiara: lottare per la promozione in Serie A nella stagione 2026/27. “Sappiamo che sarà una sfida difficile – ha aggiunto Cainero – e che servirà un ulteriore salto di qualità. Partiamo da un gruppo solido e da una società che vuole crescere”. L’arrivo di Iriart si inserisce in questa strategia di rafforzamento della rosa, con l’obiettivo di aumentare profondità e competitività del gruppo.

Annunciato anche il rientro a pieno titolo tra i ranghi della prima squadra di Antonio Cardin, terza linea di grande carattere. Dopo una stagione condizionata da un’operazione al ginocchio che lo ha tenuto fuori da tutte le partite, Cardin viene considerato di fatto un nuovo innesto per la squadra. Il suo ritorno rappresenta un ulteriore rinforzo per il gruppo in vista della nuova stagione.