Grande festa degli alpini di Codroipo.

Una giornata di festa e di ricordi ha animato Codroipo in occasione del raduno Alpini Car, celebrato per il 95° anniversario del Gruppo Alpini cittadino e i 40 anni del Coro ANA Udine – Gruppo di Codroipo. L’evento ha richiamato numerosi ex frequentatori del Centro addestramento reclute della caserma “29 Ottobre 1917” e cittadini, creando un momento di grande partecipazione e condivisione.

L’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, presente alla cerimonia, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Riunire la città e tutti coloro che negli anni hanno frequentato il Centro addestramento reclute è stata senza dubbio un’occasione felice. La splendida giornata ha reso ancora più piacevole la partecipazione straordinaria”.

Riccardi ha anche ricordato il legame personale con il luogo: “Crescere qui, figlio di un ufficiale degli Alpini, ha un significato particolare per me. Tornare in questa cornice significa interpretare i valori fondamentali che il mondo degli Alpini garantisce a una società complessa come la nostra, soprattutto nei momenti di difficoltà”. L’assessore ha inoltre evidenziato il ruolo cruciale del mondo alpino nella protezione civile regionale, sottolineando come l’impegno degli Alpini costituisca un pilastro della sicurezza collettiva.

Il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin ha espresso il proprio ringraziamento agli Alpini: “Codroipo festeggia 95 anni del Gruppo Alpini e 40 anni del Coro ANA Udine – Gruppo di Codroipo! Un grande traguardo che racconta la forza dei valori, della comunità e dello spirito di servizio che gli Alpini portano con sé da sempre. In una società che cambia e a volte si smarrisce, servono persone come voi, capaci di ricordarci i principi su cui si fonda la nostra convivenza civile. Grazie di cuore per la testimonianza di valori autentici e per il vostro esempio di dedizione”.