Di 74 anni

Da lassù aiutaci a vivere senza di te



Sergio Urbani



Ne danno il triste annuncio la moglie Lida insieme a Dario con Agnese, Chiara con Stefano, la sorella Norina, gli adorati nipoti Fabio, Giovanni, Alessandro e Lisa unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequi avrà luogo a Gemona del Friuli nel duomo di “S. Maria Assunta” martedì 21 ottobre alle ore 15:30 ove il caro Sergio sarà presente dalle ore 15:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orari visite: martedì 08:30 – 14:45



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria lunedì 20 alle ore 19:00 nella chiesa di Gleseute



Un sentito ringraziamento a Manuela, alla Dott.ssa Rimondi e al servizio infermieristico del Distretto di Gemona per la preziosa assistenza prestata.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 19 ottobre 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290