Dal 10 al 12 luglio Art tal Ort porta nel cuore del Friuli collinare una produzione internazionale di grande intensità artistica. La XVII edizione del festival d’arte per strada organizzato da Felici Ma Furlans si prepara ad accogliere la Compañía Alta Gama con lo spettacolo “Mentir lo Mínimo”, una performance che unisce circo contemporaneo, teatro, musica e acrobazia su bicicletta.



Dopo le incursioni dissacranti del collettivo Clown del 2 e 3 luglio e in attesa del gran finale con Microband, i riflettori si accenderanno su uno degli appuntamenti più attesi della rassegna. Lo spettacolo sarà in scena venerdì 10 luglio a Fagagna, sabato 11 luglio a San Daniele del Friuli e domenica 12 luglio ad Artegna, sempre con inizio alle 21 e ingresso a offerta libera.

Una bicicletta acrobatica per raccontare l’imperfezione

Protagonisti di “Mentir lo Mínimo” sono la catalana Amanda Delgado, l’argentino Alejo Gamboa e la loro inseparabile bicicletta acrobatica. Tre presenze in scena che diventano il centro di una narrazione essenziale, costruita attorno alla fatica del corpo, alla fragilità e alla bellezza dell’imperfezione.

Ispirata al movimento minimalista, la performance spoglia l’arte dal superfluo per arrivare all’essenza dell’emozione. L’acrobazia non viene proposta come semplice virtuosismo, ma come linguaggio espressivo capace di parlare di accettazione di sé, relazione e trasformazione. Una piazza, in questo caso, diventa così uno spazio intimo, quasi sospeso, dove il circo contemporaneo incontra la ricerca teatrale.

Pecile: “Uno spettacolo di rara intensità artistica”

A sottolineare il valore dell’appuntamento è il direttore artistico Tommaso Pecile, che evidenzia come l’arrivo della compagnia rappresenti un ulteriore salto di qualità per il festival. “Art Tal Ort ha sempre proposto spettacoli di qualità, capaci di creare un rapporto speciale tra artisti, pubblico e gli spazi che li accolgono. Questa volta, però, faremo un ulteriore passo avanti. Ospiteremo una produzione di livello internazionale, uno spettacolo di rara intensità artistica, capace di sorprendere per qualità, ricerca e forza espressiva”, ha spiegato Pecile.

Per il direttore artistico si tratta di un’occasione speciale per il pubblico friulano. “Sarà un’occasione che consigliamo di non perdere, perché assistere a uno spettacolo di questo livello sarà un’esperienza davvero unica”, ha aggiunto.

Le tre tappe tra Fagagna, San Daniele e Artegna

Il tour friulano della Compañía Alta Gama toccherà tre borghi del territorio collinare. Si partirà venerdì 10 luglio a Fagagna, in piazza Unità d’Italia. In caso di pioggia, lo spettacolo si terrà a palazzo Pico.

La seconda tappa è in programma sabato 11 luglio a San Daniele del Friuli, in piazza Vittorio Emanuele II. In caso di maltempo, il recupero è previsto nella palestra delle scuole medie.

La chiusura sarà domenica 12 luglio ad Artegna, nella piazzetta Cragnolini. In caso di pioggia, l’evento si sposterà nella palestra di piazza Marnico.

Un festival tra arte, luoghi e comunità

La Compañía Alta Gama nasce dall’incontro artistico e personale tra Delgado e Gamboa, che hanno scelto la bicicletta acrobatica come mezzo di esplorazione e racconto. Il loro lavoro ha attraversato paesi e continenti, portando in scena una visione del circo come esperienza trasformativa, capace di mettere in relazione corpi, emozioni e pubblico.

Con questo appuntamento, Art tal Ort 2026 conferma la propria vocazione: abitare luoghi di valore storico e paesaggistico con spettacoli capaci di sfidare non solo la gravità fisica, ma anche quella emotiva. La rassegna è sostenuta da Fondazione Friuli, Comunità Collinare FVG e PrimaCassa FVG, insieme a una rete di comuni e associazioni partner.