Arthur Atta, l’Udinese saluta il suo gioiello: c’è l’accordo con la Fiorentina

Arthur Atta è pronto a lasciare l’Udinese. Il centrocampista francese classe 2003 è ormai a un passo dalla Fiorentina, che nella notte ha trovato l’accordo con il club friulano dopo un’accelerazione improvvisa della trattativa. Un vero blitz di mercato, condotto dal direttore sportivo viola Fabio Paratici, che ha superato la concorrenza di diversi club italiani ed esteri.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il giocatore è atteso a Firenze per le visite mediche, passaggio decisivo prima della firma e dell’ufficialità. Per la Fiorentina si tratta di uno dei colpi più importanti della sessione estiva, mentre per l’Udinese l’operazione rappresenta una cessione pesante ma economicamente molto rilevante.

La svolta nella notte

La trattativa si è sbloccata dopo una serie di contatti serrati tra le parti. La Fiorentina ha deciso di rompere gli indugi presentando un’offerta ritenuta convincente dalla società bianconera, riuscendo così a bruciare la concorrenza di club come Milan, Juventus e Aston Villa, che nelle ultime settimane avevano seguito con attenzione l’evoluzione della situazione.



A pesare è stata anche la volontà del club viola di chiudere rapidamente l’affare, evitando aste prolungate. Paratici conosceva da tempo il profilo di Atta e lo considerava un rinforzo ideale per il centrocampo della squadra allenata da Fabio Grosso.

Operazione da oltre 30 milioni

L’intesa tra Fiorentina e Udinese sarebbe stata raggiunta sulla base di circa 30 milioni di euro più bonus, con un valore complessivo dell’operazione che potrebbe salire ulteriormente in base al raggiungimento di determinati obiettivi. Una cifra potenziale vicina ai 35-40 milioni. Nel pacchetto dovrebbe rientrare anche una percentuale sulla futura rivendita.

Per l’Udinese una plusvalenza importante

Atta lascia il Friuli dopo una crescita costante con la maglia bianconera. Arrivato in Italia dopo le esperienze nei settori giovanili francesi di Rennes e Metz, il centrocampista si è imposto progressivamente come uno dei prospetti più interessanti della Serie A.

Fisicità, corsa, qualità negli inserimenti e margini di miglioramento importanti lo hanno trasformato in un obiettivo di mercato per diverse società. L’Udinese, dal canto suo, monetizza una delle risorse più preziose della rosa, confermando ancora una volta la propria capacità di valorizzare giovani calciatori e trasformarli in operazioni di alto profilo.

Ora la nuova avventura a Firenze

Per la Fiorentina, Atta rappresenta un innesto di prospettiva ma già pronto per incidere. Fabio Grosso potrà contare su un centrocampista moderno, capace di abbinare struttura fisica e qualità tecnica, utile per dare nuove soluzioni alla mediana viola.

L’ufficialità è attesa dopo le visite mediche e gli ultimi passaggi burocratici. Salvo sorprese, il futuro di Arthur Atta sarà dunque lontano da Udine e tinto di viola.