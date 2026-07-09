La situazione incendi in Friuli.

Proseguono le operazioni di monitoraggio e spegnimento degli incendi boschivi che negli ultimi giorni stanno interessando diverse aree montane del Friuli Venezia Giulia. Nella mattinata di oggi, giovedì 9 luglio 2026, sono state segnalate nuove riprese in due dei fronti sotto osservazione, mentre un terzo incendio al momento non mostra segnali di riattivazione.

Ripresa delle fumarole sul Monte Raut

In località Monte Raut, nel Comune di Andreis, in provincia di Pordenone, la Stazione Forestale di Barcis ha comunicato alle 10.15 la presenza di nuove fumarole. Sul posto sono quindi riprese le operazioni di spegnimento, con l’intervento del primo elicottero del Servizio aereo regionale.



L’attività è concentrata sulle aree in cui il fuoco potrebbe essersi riattivato, con l’obiettivo di contenere rapidamente eventuali riprese e impedire che le fiamme tornino a propagarsi.

Monitoraggio a Monte Corda Piccola

Resta sotto controllo, invece, la situazione in località Monte Corda Piccola, nel Comune di Tramonti di Sopra. La Stazione Forestale di Maniago sta continuando il monitoraggio dell’area, ma al momento non risultano fumarole né altri segnali di ripresa dell’incendio.



La sorveglianza prosegue comunque, anche alla luce delle condizioni meteo previste nelle prossime ore e dell’aumento delle temperature.

Nuova ripresa a Cima del Forat

Un’altra riattivazione è stata segnalata in località Cima del Forat, nell’area compresa tra i Comuni di Forni di Sotto e Ampezzo, in provincia di Udine. Alle 9.15 la Stazione Forestale di Ampezzo ha riferito la ripresa dell’incendio.



Anche in questo caso sono in corso le operazioni di spegnimento dall’alto, con l’impiego del secondo elicottero del Servizio aereo regionale. Gli interventi sono finalizzati a colpire i punti ancora attivi e a evitare l’allargamento del fronte.

Sul fronte meteorologico, per la giornata è previsto tempo poco nuvoloso, con temperature in aumento e la presenza di una leggera brezza. Per domani, venerdì 10 luglio 2026, sono possibili lievi rovesci sulla zona delle Prealpi carniche.