Codroipo dice addio a Pia Cristofoli, storica barista della stazione

Pia Cristofoli ha gestito per 30 anni il bar della stazione di Codroipo.

Si è spenta a 70 anni Pia Cristofoli, storica figura del Bar alla Stazione di Codroipo, dove per trent’anni ha accolto generazioni di pendolari, studenti e militari con la sua gentilezza e disponibilità. Da tre anni combatteva con una malattia che, negli ultimi tempi, si era aggravata.

Nata nel 1955 a Iutizzo, dove ha sempre vissuto, Pia era molto legata alla sua famiglia: al fratello Paolo e ai genitori Palmira Zorzini e Mario Cristofoli, scomparsi rispettivamente nel 2021 e nel 2019, entrambi quasi centenari.

La sua lunga esperienza nel mondo della ristorazione inizia negli anni Settanta. Insieme al fratello Paolo, tra il 1970 e il 1980, gestì l’albergo-trattoria “Bosco” e successivamente la trattoria “Friuli” a Codroipo. Nel 1980, la famiglia rilevò il Bar Centrale, nel cuore della città, attività che Pia portò avanti per oltre un decennio.

Nel 1994, grazie a un concorso vinto con le Ferrovie dello Stato, Pia iniziò la gestione del Bar alla Stazione, dove rimase fino al pensionamento, lavorando sempre a fianco dell’amica di una vita, Marisa Morelli. Trent’anni di servizio dietro al bancone ne hanno fatto una figura di riferimento per l’intera comunità codroipese: accogliente, discreta, sempre pronta ad ascoltare e a offrire una parola di conforto a chi partiva o tornava.

Tra i numerosi messaggi di cordoglio, quello del sindaco Guido Nardini, che ha voluto ricordarla così: “Uno sguardo e una presenza costante e accogliente che per 30 anni ha accompagnato i codroipesi, pendolari e non, dal “suo” bar alla stazione. Un saluto commosso a Pia Cristofoli e un abbraccio ai suoi familiari. Pia è stata una professionista seria e una donna discreta e coraggiosa anche in quest’ultimo periodo di prova. Non la dimenticheremo. Mandi Pia!”

I funerali si terranno martedì 23 luglio, alle ore 17, nella chiesa parrocchiale di Iutizzo. Il rosario sarà recitato lunedì 22 luglio, alle 19.