Autista di ambulanza aggredito a Lignano.

Ancora un episodio di violenza ai danni del personale sanitario: nelle prime ore di lunedì 21 luglio, intorno alle 5, un autista soccorritore della Sogit è stato aggredito mentre era in servizio a Lignano Sabbiadoro. L’uomo, come riporta il Messaggero Veneto, ha riportato un trauma al polso, con una prognosi di due giorni, nel tentativo di fermare un aggressore che aveva fatto irruzione nell’ambulanza.

L’ambulanza era stata inviata per soccorrere un paziente con dolori toracici in un condominio di via Monte Pasubio, nei pressi della Darsena. Giunto sul posto, il personale sanitario è stato avvicinato da un giovane che, apparso subito in evidente stato di alterazione, ha iniziato a inveire senza motivo contro gli operatori.

Mentre due soccorritori si dirigevano verso l’appartamento del paziente al primo piano, l’aggressore ha approfittato della momentanea distrazione per introdursi nell’ambulanza dal lato guida. L’autista, accortosi dell’intrusione, è tornato indietro per farlo allontanare, venendo improvvisamente colpito da un tentativo di pugno, schivato in tempo, ma che ha comunque provocato una lesione al polso nel gesto di difesa.

Grazie alla presenza di un infermiere in supporto, la cui presenza è resa possibile dalla collaborazione con la Croce Rossa, la situazione non è degenerata ulteriormente. L’aggressione si è conclusa senza ulteriori conseguenze fisiche per il resto dell’equipaggio.