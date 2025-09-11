Villa Manin, l’Esedra di levante rinasce dopo 30 anni: pronta ad accogliere grandi mostre

L'assessore Callari visita gli spazi della rinnovata Esedra di Levante di Villa Manin

11 Settembre 2025

di Redazione Friuli

Restaurata l’esedra di levante di Villa Manin: ospiterà grandi mostre.

Come un tesoro a lungo nascosto, l’Esedra di Levante di Villa Manin torna a nuova vita: dopo un restauro da oltre 7,4 milioni di euro durato appena un anno e mezzo, questa mattina il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil e l’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari hanno inaugurato uno degli spazi più preziosi del complesso, trasformato in un centro espositivo all’avanguardia pronto ad ospitare grandi mostre.

L’Esedra, completamente rinnovata, è pronta ad accogliere alcune delle opere più importanti del panorama internazionale. Dal 11 ottobre 2025 al 12 aprile 2026 ospiterà la grande mostra “Confini. Da Gauguin a Hopper”, con capolavori provenienti da 43 musei di tutto il mondo.

“Dopo il fallimento del primo restauro negli anni Novanta – ha dichiarato Anzil – questa è una vera rinascita. Restituiamo alla comunità uno spazio ripensato per diventare il cuore della programmazione culturale regionale, capace di accogliere grandi progetti internazionali e di aprire il nostro territorio a un dialogo sempre più europeo”.

Callari ha sottolineato l’orgoglio per un intervento portato a termine “in tempi record” e interamente affidato ad aziende del territorio. “Abbiamo creato spazi con standard museali degni dei più importanti musei mondiali, dalla climatizzazione alla sicurezza, fino a un nuovo impianto di illuminazione capace di valorizzare ogni opera esposta”.

Il restauro dell’Esedra di Villa Manin rappresenta un intervento complesso e innovativo, capace di coniugare il rispetto per un edificio storico vincolato con le più avanzate soluzioni tecnologiche richieste dal mondo museale internazionale. I lavori hanno restituito al pubblico 16 sale espositive, un secondo piano scenografico con arcate, biglietteria, bookshop e tutti i servizi per i visitatori. L’intervento ha permesso di soddisfare le esigenze più rigorose di musei e assicurazioni, garantendo le condizioni ideali per ospitare opere di valore inestimabile.

TEMI:
