Sport a Friuli Doc, il Rugby Udine abbraccia la città

Un’occasione per scoprire il Rugby Udine a Friuli Doc.

Rugby Udine abbraccia la città. Appuntamento a Friuli Doc in piazza Libertà, sabato 13 settembre alle 16.30 per vivere lo spirito bianconero della palla ovale. Sarà una vera e propria festa del rugby e l’occasione per illustrare tutti i progetti della società udinese ad appassionati, sportivi, tifosi e curiosi e per far conoscere alla città tutti gli atleti, dai piccoli del Minirugby fino alla Prima Squadra.

Saranno presenti, infatti, i giocatori della Prima Squadra e anche tutti i giovani e giovanissimi rugbisti delle sette giovanili, ovvero under 6, under 8, under 10, under 12, under 14, under 16 e under 18: con loro il presidente Andrea Cainero e il director of rugby Riccardo Robuschi con i loro staff. Saranno presenti anche il sindaco Alberto Felice De Toni e il Vicepresidente della Regione e Assessore alla cultura e allo sport Mario Anzil.