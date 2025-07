Una settimana di eventi al Castello di Colloredo di Monte Albano

Anche per l’estate 2025 il Castello di Colloredo di Monte Albano, sede della Comunità Collinare del Friuli, si fa palcoscenico di una serie di eventi culturali che animeranno il periodo estivo del territorio collinare.

Diverse le proposte di intrattenimento in un ricco calendario di appuntamenti da giugno a settembre rese possibili grazie alla collaborazione tra la Comunità Collinare del Friuli, il comune e la Pro Loco di Colloredo di Monte Albano, che avranno come scopo la promozione e la valorizzazione storica e turistica del territorio, delle tradizioni e della cultura friulana.

Lunedì, 7 Luglio 2025, ore 20.30 – MAX RAPACE BRASS FACTORY

In occasione dei 120 anni della Filarmonica di Mels, un variopinto repertorio che comprende i grandi classici degli anni ’80 e ’90 ripercorrendo il reggae dei “The Specials”, passando per il pop anni ’80 degli “A -Ha” fino ad arrivare alla canzone d’autore del noto cantautore italiano V. Capossela, ovviamente tutto rivisitato alla loro maniera: Il Max Rapace Brass Factory è un collettivo formato da sei musicisti molto attivi nel panorama musicale italiano i cui singoli componenti vantano importanti collaborazioni con diversi artisti.

In caso di pioggia l’evento si terrà nella Sala Convegni

Martedì, 8 Luglio 2025, ore 19.00 – VISITA GUIDATA AL CASTELLO

ore 20.30 – CONCERTO ORCHESTRA “LA SINFONIETTA FVG”

Una visita guidata attraverso la storia e le bellezze del Castello di Colloredo di Monte Albano a cura della ProLoco (su prenotazione: www.prolococolloredo.it) a cui farà seguito il Concerto con l’Orchestra d’Archi “La Sinfonietta Fvg” diretta da Luisa Sello, artista di fama mondiale scelta dal Ministero Italiano dei Beni Culturali per rappresentare la musica italiana. Il Concerto si inserisce nella Rassegna “FRIULI CONCERTANTE” che raggiunge luoghi unici del territorio presentando al pubblico scenari naturalistici e architettonici, accanto a programmi musicali pensati e organizzati per la specificità dei palcoscenici naturali in cui avranno luogo.

Il concerto si terrà presso la Chiesa dei Santi Andrea e Mattia Apostoli.

Giovedì 10 Luglio 2025, ore 21.30 – A NIGHT WITH PIERPAOLO FOTI

Concerto di violino elettrico in collaborazione con The Groove Factory – music, events&more

Una tecnica interpretativa che si distingue per la libertà espressiva e l’abilità di scardinare le convenzioni classiche senza comprometterne l’autenticità. Questo approccio permette al violinista Pierpaolo Foti di esplorare un ampio repertorio di compositori classici, mescolandolo con influenze della musica romantica e contemporanea. Il risultato è una musica che emoziona mantenendo l’equilibrio che caratterizzava la musica leggera degli anni ’90. Foti si ispira anche alla musica moderna, spaziando da artisti pop e rock fino ad influenze italiane che alimentano la sua creatività, che mescola elementi classici con un’incredibile apertura verso diversi generi musicali.

Venerdì 11 Luglio 2025, ore 20.30 – PRESENTAZIONE NUOVO ALBUM U.T. GANDHI

Un viaggio pieno di melodie e ritmi che provengono dal mondo: dal Friuli e dall’Italia, verso i Balcani e in Europa, e poi in Medio Oriente, Africa e Nord Africa, Sud e Nord America, Cina, Giappone, Vietnam. Nel nuovo lavoro del noto percussionista friulano e nome di riferimento per la musica Jazz, U.T. Gandhi in cui troviamo tutto il suo mondo musicale e composizioni inedite.

In caso di pioggia l’evento si svolgerà nella Sala Convegni.