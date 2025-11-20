Domenica sarà celebrata una messa in ricordo delle due vittime della frana di Cormons.

Un gesto di coraggio e un dolore immenso hanno segnato la frazione di Brazzano, nel comune di Cormons, dove nella notte tra domenica e lunedì una frana ha travolto tre abitazioni, provocando la morte di Quirin Kuhnert, 32 anni, e della vicina Guerrina Skocaj, 83 anni.

A pochi giorni dalla tragedia, la compagna di Kuhnert, Jessica Hartwick, ha diffuso un messaggio agli amici e alla comunità locale, rilanciato stamani da Il Piccolo e dal Messaggero Veneto, per ricordare l’uomo come un eroe: “Il mio fidanzato e amatissimo Quirin ci ha lasciato da eroe. Lui è sempre stato pronto a fare ciò che era giusto, anche se il cammino era pieno di ostacoli. In pochi secondi ho perso non solo la mia vita e le mie cose, ma soprattutto il mio grande amore, il mio migliore amico e il mio futuro”.

Il messaggio prosegue: “Il mio cuore si spezza in milioni di pezzi. Vorrei dire tanto ma il respiro manca continuamente. Sono paralizzata senza parole, eppure circondata da tanto amore, compassione e speranza. A Brazzano, a Cormons, in tutta Italia e nella nostra patria Germania, sento la vostra vicinanza ovunque. La mia gratitudine è indescrivibile. In questo momento di dolore immenso sento quanto sia importante restare uniti, e questo ci sostiene”.

Una messa in ricordo delle vittime della frana.

La donna ha annunciato che domenica ci sarà una messa nella chiesa di Giassico per ricordare le due vittime: “Questo luogo era molto speciale per me e il mio amato Quirin, importante, magico e pieno di significato profondo. Chi vuole è invitato a condividere questo momento di ricordo con noi e a pregare per loro. Grazie a tutti”.

Le raccolte fondi.

Dopo la tragedia di Brazzano, la solidarietà si è messa in moto anche online: proprio per Jessica, è stata lanciata una raccolta fondi che con 1575 adesioni ha raccolto in 24 ore oltre 64mila euro. Un’altra iniziativa è stata lanciata a favore del Molino Tuzzi, gravemente danneggiato dall’alluvione e altre ancora per Versa, frazione di Romans d’Isonzo, da cui sono stati evacuati (ma da oggi potranno rientrare) 300 abitanti.