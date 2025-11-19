Quirin, morto per salvare la vicina dalla frana: raccolta fondi per la compagna Jessica

Raccolta fondi per Jessica, la compagna di Quirin morto nella frana di Brazzano di Cormons.

A poche ore dalla tragedia, scatta la solidarietà: la comunità di Brazzano di Cormons si è stretta attorno a Jessica Hartwick, rimasta sola dopo la morte del compagno Quirin Kuhnert, il 32enne tedesco travolto dalla frana che ha colpito il paese nella notte tra domenica e lunedì mentre cercava di salvare una vicina 83enne, Guerrina Scokaj, anch’essa morta nella colata di fango.

L’Associazione Ric Cormons ha infatti lanciato una raccolta fondi per la ragazza che assieme a Quirin aveva riaperto il bar alimentari del paese: “Siamo la comunità di Cormons, la cittadina friulana colpita dal maltempo e dalla frana. Nella frazione di Brazzano quest’anno si era inserita una giovane coppia di ragazzi tedeschi: Quirin e Jessica” si legge nel testo.

“Innamorati della nostra terra avevano deciso di aprire un’attività nel piccolo centro abitato, rilevando una storica bottega di paese per farne un’alimentari. Panini, salumi, birra, vino e due ragazzi con un grande cuore e la passione per la tavola. Una passione che presto li ha portati ad essere ben voluti da tutti nei dintorni e un piacevole ricordo per i passanti, d’altronde in Friuli davanti a un buon calice di vino siamo tutti amici. Purtroppo nella frana di ieri abbiamo perso il nostro Quirin, nel tentativo di salvare l’anziana vicina di casa, proprio davanti agli occhi di Jessica”.

“La nostra è una piccola comunità, dove tutti si conoscono e dove condividiamo molto. In questi giorni ci siamo stretti intorno a Jessica, come una grande famiglia ma fatta di vicini, amici, clienti, fornitori, tutti pronti per darle una mano. Jessica non ha più una casa, in poche ore e troppi millimetri di pioggia ha perso tutto e non potrà risollevarsi da sola”.

“Ognuno di noi potrà aiutarla nella propria misura, ma se spargiamo la voce possiamo fare molto di più. Siamo sicuri che molti si rivedranno nei sogni di due ragazzi trentenni che scelgono di trasferirsi per vivere in campagna, e nella vita abitudinaria di una piccola comunità sconvolta da questa tragedia. Attraverso l’Associazione Ric Cormons cerchiamo fondi per Jessica, perché possa provare a ricominciare“.

L’appello della comunità non è caduto nel vuoto: in meno di 12 ore sono arrivate 481 donazioni e sono stati raccolti quasi 17mila euro. Chi vuole contribuire, può farlo a questo link: https://gofund.me/ebd39d4cd