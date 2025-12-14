I funerali delle vittime della frana a Brazzano di Cormons.

Si sono svolti ieri, 13 dicembre, nel Duomo di Cormons gremito di persone, i funerali di Guerrina Skocaj, 83 anni, e Quirin Kuhnert, 32 anni, le due vittime della frana che ha colpito Brazzano all’alba del 17 novembre scorso. Un’intera comunità si è stretta attorno alle famiglie per l’ultimo saluto a due vite spezzate da un fiume di fango e detriti che ha distrutto l’abitazione dell’anziana donna.

Quirin Kuhnert aveva raggiunto Guerrina Skocaj nel tentativo di metterla in salvo, dopo aver allertato i vicini. Insieme a un altro residente, sopravvissuto per miracolo, aveva cercato di aiutare l’anziana, ma entrambi sono stati travolti dal crollo della casa. Per ragioni di sicurezza, dopo la tragedia, erano stati evacuati tutti gli 84 residenti del borgo.

Alle esequie hanno partecipato, oltre alla giunta comunale, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, l’assessore regionale alla Protezione civile e alla Salute Riccardo Riccardi e il sindaco di Cormons Roberto Felcaro. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino e i negozi sono rimasti chiusi fino alle 16.

Guerrina Skocaj, nata e vissuta a Brazzano, era stata corista della chiesa e aveva lavorato per tutta la vita in un’azienda manifatturiera del territorio. Quirin Kuhnert, originario della Germania, si era trasferito nel Collio circa cinque anni fa, innamorandosi della zona e della sua comunità: faceva l’oste, aveva acquistato e ristrutturato una casa dove viveva con la compagna Jessica, diventando in poco tempo una figura conosciuta e apprezzata.

A margine della cerimonia, il governatore Fedriga ha sottolineato il forte senso di coesione emerso sin dalle ore immediatamente successive alla tragedia. “Ho visto una comunità unita, capace di trasformare il ricordo in un forte senso di coesione – ha detto -. È lo stesso spirito che si è manifestato già nelle ore immediatamente successive alla tragedia, quando si è registrato un grande protagonismo delle persone comuni, di numerosi volontari, delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco, che si sono subito attivati per affrontare una situazione drammatica

“Come Regione – ha aggiunto -, confidiamo di poter assegnare nel più breve tempo possibile le risorse disponibili alle famiglie, ai cittadini e alle imprese che hanno subito danni”. Riferendosi poi al ricordo delle due vittime, Fedriga ha sottolineato come abbiano lasciato un segno profondo nella comunità di cui facevano parte.

“Lo testimoniano – ha concluso il governatore – non solo le parole ascoltate oggi, tutt’altro che di circostanza, ma il sentimento autentico emerso con la partecipazione di così tante persone. Erano entrambe figure attive, protagoniste della vita di Brazzano e, come nel caso di Quirin Kuhnert, proveniente da un altro paese e capace di integrarsi pienamente e di diventarne uno dei motori”.

