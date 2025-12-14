Perde il sentiero e non riesce a scendere: recuperato con l’elisoccorso

Nella zona di Casera Sopareit.

La stazione di Maniago del Soccorso Alpino è stata attivata ieri intorno alle 14.45 dalla Sores, assieme all’elisoccorso regionale, dopo una chiamata da parte di un escursionista del 1963, residente nel territorio di Aviano, che non riusciva a ritrovare il sentiero per la discesa da Casera Sopareit, come già accaduto in passato.

L’uomo stava effettuando un percorso ad anello lungo i sentieri 801-826-829 ma, scendendo lungo il 829, aveva perso la traccia. Considerato che per raggiungere la casera a piedi sarebbero state necessarie circa due ore e che non vi erano sufficienti ore di luce per completare l’operazione in tempo, i soccorritori hanno deciso di attivare il secondo elicottero dell’elisoccorso. L’intervento si è concluso poco dopo le 15.30 con il recupero dell’escursionista a Casera Sopareit.