Lutto nel mondo del vino: addio ad Andrea Tofful, vicepresidente della Cantina Cormòns

Andrea Tofful si è spento a 43 anni.

La comunità di Cormòns e del territorio isontino è in lutto per la scomparsa di Andrea Tofful, vicepresidente della Cantina Produttori Cormòns, deceduto all’età di 43 anni dopo aver affrontato una malattia.

A comunicarne la morte è stato il presidente della Cantina, Filippo Bregant, che ha evidenziato il ruolo determinante ricoperto da Tofful negli anni di incarico in consiglio di amministrazione, sottolineandone l’impegno nella fase di rilancio della cooperativa e la costante attenzione dimostrata verso l’azienda anche durante il periodo della malattia. Cordoglio anche da parte dei componenti del consiglio di amministrazione, dai soci e dai dipendenti della Cantina, che hanno ricordato la sua disponibilità e il suo coinvolgimento nella vita dell’ente.

Nato il 6 ottobre 1982 e diplomato perito elettrotecnico, Tofful aveva scelto di dedicarsi all’attività agricola insieme al fratello Stefano. L’azienda familiare, avviata nel 2007 partendo da un ettaro di vigneto appartenuto al nonno, si era progressivamente ampliata fino a raggiungere una superficie di 20 ettari.

Dal 2016 ricopriva la carica di vicepresidente della Cantina Produttori Cormòns, realtà alla quale era particolarmente legato. Parallelamente svolgeva l’incarico di consigliere del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia e, nell’ottobre 2024, aveva presentato all’amministrazione regionale la propria esperienza nell’impiego della microirrigazione in ambito agricolo, illustrandone caratteristiche e vantaggi.

Era inoltre componente del consiglio provinciale di Coldiretti e presidente del gruppo territoriale Medea-Villesse-Romans. Attivo anche nel volontariato, prestava servizio nella Protezione Civile di Medea e nella società sportiva calcistica locale. Nel 2015 era stato eletto consigliere comunale.

Il direttore generale della Cantina, Alessandro Dal Zovo, ha ricordato il contributo offerto da Tofful allo sviluppo sia dell’azienda di famiglia sia della cooperativa. In sua memoria, il Riesling “Medegis”, prodotto esclusivamente con uve provenienti dai vigneti dell’azienda Tofful, diventerà il vino a lui dedicato, con la modifica del testo presente nella retroetichetta in suo ricordo.