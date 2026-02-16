Solari apre, Faleschini raddoppia, il Tolmezzo torna a vincere

Vittoria del Tolmezzo Carnia nella partita contro la Pro Fagagna.

Serviva una vittoria, e vittoria è stata. Il Tolmezzo torna a ruggire e lo fa con una vittoria pesantissima per classifica e morale. Nel derby contro il Pro Fagagna arrivano tre punti che mancavano dalla prima giornata di ritorno e che permettono ai carnici di allungare proprio sugli avversari, ora distanti quattro lunghezze.

La squadra di mister Radina rischia dopo pochissimi secondi per un retropassaggio che provoca una punizione a due in area a favore dei rossoneri; la barriera respinge e poi la partita si incardina sui binari giusti. Bastano quattro minuti per sbloccare il risultato: Solari riceve al limite, si accentra e lascia partire un destro a giro che bacia il palo e si infila alle spalle di Nardoni.

È l’1-0 che accende gli spalti e dà fiducia ai rossoneri. Il Pro Fagagna prova a reagire, ma è il Tolmezzo a mantenere il controllo del gioco. Al 6’ Cucchiaro, servito da De Blasi, chiama Nardoni a un grande intervento ad alzare sopra la traversa. I carnici spingono con convinzione, occupano bene gli spazi e al 22’ vanno vicini al raddoppio con Sicco, che sul secondo palo manca di un soffio l’appuntamento con il gol su invito di Motta.

Il 2-0 è nell’aria e arriva prima della mezz’ora. Da calcio d’angolo scatta uno schema perfetto: De Blasi pesca Gabriele Faleschini che, con un mancino preciso sul palo lungo, supera ancora Nardoni e fa esplodere il pubblico rossoazzurro. Tolmezzo avanti di due reti e padrone del campo. La gara però resta viva. Al 36’ l’arbitro, su segnalazione dell’assistente, assegna un rigore al Pro Fagagna per un tocco di mano in area.

Toffolini si presenta sul dischetto ma trova un attento Cristofoli che respinge la conclusione e difende il doppio vantaggio. È un momento chiave del match. Gli ospiti, però, non si arrendono e al 40’ accorciano le distanze: Clarini sfonda sulla fascia e mette in mezzo un pallone che Toffolini, questa volta, scarica con rabbia in rete per il 2-1. Si va al riposo con il Tolmezzo avanti ma con la partita ancora aperta.

Nella ripresa i carnici partono determinati a chiuderla. Motta e Cucchiaro dialogano bene in area, ma Nardoni salva in corner. Al 9’ Solari prova la giocata personale, ma il mancino termina a lato. Con il passare dei minuti il campo si fa pesante, le energie calano e la sfida si trasforma in una battaglia di nervi e contrasti. Il Pro Fagagna tenta il tutto per tutto nella parte finale. Alla mezz’ora Clarini si accentra e calcia fuori di poco.

L’occasione più ghiotta per il pareggio arriva a due minuti dal termine: Craviari prova la conclusione su calcio piazzato, ma Cristofoli risponde con sicurezza respingendo con i pugni. Nei sei minuti di recupero il Tolmezzo gestisce con maturità, tiene il baricentro alto e chiude nella metà campo avversaria, senza concedere ulteriori brividi. Al triplice fischio è festa: tre punti che portano i ragazzi a quota 32 in attesa delle sfide di oggi. E domenica arriva al “Fratelli Ermano” l’LME.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 24^ giornata

PRO FAGAGNA – TOLMEZZO CARNIA 1-2

Gol: 4’ Solari, 28’ Faleschini, 40’ Toffolini.

PRO FAGAGNA: Nardoni, Zuliani (88’ Bozzo), Venuti (75’ Cosssin), Tuan, Rigo, Iuri, Zaccomer (74’ Craviari), Durat (59’ Comisso), Marigo, Clarini, Toffolini (75’ D’Angelo). All.: Alessandro Lenarduzzi.

TOLMEZZO CARNIA: Cristofoli, Cucchiaro (73’ Leschiutta), Faleschini G., Fabris, Nait, Persello, Buzzi, De Blasi (60’ Faleschini D.), Sicco (65’ Nagostinis), Motta, Solari. All.: Vincenzo Radina.

ARBITRO: Mattia Puiatti di Pordenone (Belliato- Coral)

NOTE – Ammoniti Durat, Venuti, Tuan, Clarini, Rigo, Marigo.