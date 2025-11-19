Fvg, più sport per famiglie, giovani e lavoratori grazie al nuovo accordo della Regione

La Regione Friuli Venezia Giulia rafforza il suo impegno nello sport con un protocollo d’intesa con Sport e Salute spa, la società dello Stato che fornisce servizi di interesse generale a supporto dello sport. L’accordo è stato presentato alla presenza del governatore Massimiliano Fedriga, del presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma e del direttore della direzione “Sport nei Territori”, Lorenzo Marzoli.

“Da alcuni anni la Regione Friuli Venezia Giulia sta investendo risorse significative per dare impulso allo sport a 360 gradi. Parliamo di uno strumento straordinariamente efficace per ridurre le differenze economiche, sociali e culturali, per la formazione educativa, per lo sviluppo delle relazioni sociali e per la creazione di un comune senso di appartenenza” ha dichiarato Fedriga.

“Allo stesso tempo è funzionale alla promozione della cultura del benessere e di un corretto stile di vita, fondamentale per mantenersi in salute e per fare prevenzione. Con questo importante protocollo d’intesa vogliamo potenziare ulteriormente il nostro impegno in questo ambito favorendo la pratica sportiva anche tra i lavoratori che possono avere difficoltà nel conciliare l’attività fisica con quella professionale”.

Il governatore ha poi sottolineato come l’accordo consenta alle istituzioni e a Sport e Salute di muoversi in modo coordinato e con una visione complessiva, ottimizzando le risorse disponibili e valorizzandone l’impatto sul territorio.

Obiettivi e ricadute concrete

Tra gli obiettivi principali del protocollo vi è la promozione dello sport nelle scuole, con particolare attenzione all’integrazione sociale, alla prevenzione e alla salute, e la valorizzazione dell’attività motoria in ogni fascia d’età come strumento di cittadinanza attiva. Il protocollo mira inoltre al sostegno delle associazioni e delle società dilettantistiche, alla realizzazione di interventi a favore dell’impiantistica sportiva e all’organizzazione di manifestazioni sul territorio.

“Lo sport è una scuola di vita capace di formare il cittadino di domani che, di fronte alle difficoltà e alle sconfitte, sa rialzarsi e rimettersi in gioco con impegno e spirito di sacrificio – ha aggiunto Fedriga –. Il nostro è inoltre un territorio particolarmente favorevole allo sviluppo di questo settore. Il Friuli Venezia Giulia può vantare infatti una forte vocazione sportiva a ogni livello, sorretta dall’azione delle istituzioni pubbliche che operano per garantire spazi e strutture adeguate e costante sostegno alle associazioni”.

Il protocollo include anche iniziative di innovazione sociale a carattere sportivo, strumenti digitali per comunicare con i giovani, la valorizzazione delle pari opportunità e lo sviluppo del sistema nazionale del censimento degli impianti sportivi.

La prospettiva di Sport e Salute

Per il presidente Mezzaroma, la firma del protocollo rappresenta un passo importante e consolida una collaborazione già avviata sul territorio. “Sport e Salute è già impegnata in Friuli Venezia Giulia con diverse iniziative sociali, che il territorio ha accolto e che stanno dando i loro frutti. Basti pensare alle circa 200 scuole coinvolte nel progetto Scuola Attiva. L’effervescenza sportiva della Regione, unita alle sue caratteristiche geografiche, la rendono un territorio ideale per sviluppare il settore”.

Mezzaroma ha sottolineato anche il ruolo della società nel supportare l’impiantistica sportiva e nello sviluppo di progetti che abbattano barriere d’accesso, favorendo la partecipazione dei cittadini alla cultura del benessere e a stili di vita sani e corretti.

Durante la conferenza stampa, il direttore della direzione “Sport nei Territori” Lorenzo Marzoli ha ricordato che Sport e Salute realizza programmi mirati ai giovani per accrescere l’inclusione sociale e ridurre l’isolamento e il disagio relazionale. La società promuove inoltre l’educazione alimentare e l’importanza di stili di vita corretti, formando operatori e protagonisti del sistema sportivo italiano attraverso corsi, seminari ed eventi.