Sorpresi dalla polizia locale della Carnia: in cinque nei guai per abbandono di rifiuti nel dirupo lungo la strada regionale.

In cinque nei guai per abbandono di rifiuti: ci sono voluti mesi di controlli, indagini, appostamenti e l’impiego di fototrappole per sorprendere cinque soggetti, per due dei quali sono ancora in corso le operazioni d’identificazione, che utilizzavano, occasionalmente o abitualmente, un luogo appartato accanto alla strada per gettare i propri rifiuti.

L’indagine è partita dalla denuncia a carico di ignoti sporta presso la sede distaccata di Villa Santina del Corpo di polizia locale della Comunità di montagna della Carnia dal proprietario del terreno, esasperato dal dover continuamente raccogliere rifiuti di qualsiasi genere dalla ripa a margine della strada regionale di Esemon.

Dagli accertamenti effettuati il luogo era diventato meta abituale per l’abbandono di sacchi di rifiuti domestici, pneumatici, contenitori di bibite e alcolici, scarti di potature, residui di combustione delle stufe domestiche, rifiuti ingombranti: qualora i responsabili non fossero stati individuati, i costi di pulizia e smaltimento sarebbero ricaduti sulla collettività.

L’attività di sorveglianza è stata svolta in collaborazione e sinergia con la Stazione del Corpo Forestale Regionale di Villa Santina.

Sorpreso in flagranza.

Uno dei soggetti denunciati è stato sorpreso in flagranza mentre era intento a gettare al suolo delle lattine di birra del tutto identiche per marca, colori e formato a quelle di cui il terreno sottostante la strada era disseminato, ipotizzando la reiterazione del reato.

Le persone identificate, residenti del posto e nei comuni limitrofi, in applicazione alle normative ambientali, per evitare il prosieguo del procedimento penale ed estinguere il reato, saranno chiamate a ripulire a proprie spese l’area e smaltire i rifiuti in maniera tracciabile secondo precise prescrizioni fornite dalla polizia giudiziaria e dall’Arpa Fvg, nonché a pagare una sanzione amministrativa.

É importante ricordare che l’abbandono di rifiuti ha rilevanza penale e le pene sono state recentemente inasprite prevedendo per l’abbandono di rifiuti non pericolosi un’ammenda fino a 18mila euro e come sanzioni accessorie, in base ai casi, la sospensione della patente da quattro a sei mesi o il fermo del veicolo a motore per un mese se impiegato per porre in essere la condotta illecita.