“Carnevale sotto le stelle”, edizione da record a Fiume Veneto

A Fiume Veneto è andata in scena la decima edizione del “Carnevale sotto le Stelle”, facendo registrare numeri da record.

A Fiume Veneto è andata in scena la 10ª edizione del “Carnevale sotto le Stelle”, facendo registrare numeri da record e confermandosi come uno degli eventi più amati e partecipati del territorio. Sabato 31 gennaio il centro cittadino si è trasformato in un’esplosione di colori, musica ed emozioni, illuminato da una splendida notte stellata che ha reso l’atmosfera ancora più magica.

La suggestiva sfilata notturna di circa 15 carri allegorici ha incantato il pubblico lungo il percorso di oltre un chilometro, attirando migliaia di persone, famiglie e visitatori provenienti anche dal vicino Veneto.

Il clima di festa ha preso avvio già con il “Carnevale dei Ragazzi”, che ha coinvolto bambini e famiglie con laboratori creativi, animazioni e spettacoli, per poi culminare nella grande sfilata serale, quando dalle 20:00 alle 23:30 le vie del centro si sono trasformate in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

“È stata una serata straordinaria, che porteremo a lungo nel cuore – dichiara il sindaco Jessica Canton –. Vedere Fiume Veneto così viva, piena di sorrisi, di energia e di partecipazione è la più grande soddisfazione. Il successo oltre ogni aspettativa di questa decima edizione dimostra quanto il Carnevale sotto le Stelle sia diventato un simbolo della nostra comunità, capace di unire generazioni diverse e persone provenienti da territori differenti”.

Organizzato dal Comune di Fiume Veneto in collaborazione con l’Associazione Sviluppo e Territorio, la Pro Loco Fiume in Festa e numerose associazioni locali, il Carnevale sotto le Stelle si conferma una manifestazione di grande valore culturale e aggregativo, riconosciuta anche a livello regionale e premiata con il patrocinio della presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia.