Lite tra stranieri a Udine, spunta un coltello: 2 persone ferite

Sono due i feriti dopo la violenta lite: le loro condizioni non sono gravi.

Nella serata di venerdì 8 dicembre, un altro episodio di violenza ha scosso il cuore di Udine, con due persone che sono rimaste ferite a seguito di una lite. Tutto è accaduto intorno alle 19.30 in via della Rosta, in circostanze ancora tutte da chiarire.

Secondo quanto emerso finora, un gruppetto di tre extracomunitari ha dato inizio a una discussione che poi è degenerata quando uno dei presenti ha estratto un coltello, ferendo gli altri due. Fortunatamente, hanno riportato solo lievi lesioni alle mani e al petto, e sono stati immediatamente trasportati in ospedale con l’ambulanza. La terza persona coinvolta sembraessere fuggita. Le autorità sono intervenute prontamente, con le Volanti della Questura presenti sul luogo per avviare le indagini.