Alberi abbattuti dal vento, interviene la Protezione civile.

Alberi abbattuti dal vento finiscono in strada, Protezione civile al lavoro. Questa mattina presto, lunedì 23, con un primo intervento alle 4.30, la squadra comunale di Protezione Civile di Frisanco è uscita per rimediare ai danni causati dal vento forte che ha provocato la caduta alberi e di rami lungo la viabilità. Interessata in particolare la ex provinciale 63 e la borgata di Casasola.

I volontari hanno eseguito poi un monitoraggio del territorio anche nelle altre borgate per accertarsi non vi fossero problemi legati al maltempo. Tutte le strade sono libere e percorribili.