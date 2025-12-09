Alcol e droga alla guida: controlli, incidenti e 7 patenti ritirate

I controlli dei carabinieri.

Controlli a tappeto dei Carabinieri sulle strade della Destra Tagliamento e sanzioni agli automobilisti che hanno causato incidenti. Sette patenti ritirate. Questo è il riepilogo di dieci giorni di controlli effettuati dai militari dell’Arma tra la fine di novembre e l’inizio dell’Avvento, quando le strade pullulano di macchine e le persone brulicano i centri cittadini per effettuare gli acquisti natalizi.



Per scongiurare incidenti e tragedie stradali e per reprimere la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, i carabinieri del comando provinciale di Pordenone hanno effettuato centinaia di controlli su strada.

Le patenti ritirate.

A Chions una 47enne di Fiume Veneto è stata controllata alla guida della propria macchina ed è risultata positiva al test alcolemico: patente ritirata e veicolo sequestrato. Stessa sorte per un sacilese di 40 anni, controllato a Budoia.



In altri casi le patenti sono state ritirate a seguito di incidente stradale. A Sacile, un 21enne di Aviano, neopatentato, è rimasto coinvolto in una fuoriuscita autonoma senza feriti. Lui positivo all’alcol test, il suo mezzo è andato letteralmente distrutto.



A Porcia, un ciclista di 19 anni è rimasto ferito dopo aver colpito la macchina di un altro utente della strada. Gli esami eseguiti al Pronto Soccorso di Pordenone hanno appurato, però, che il giovane avesse fatto uso di droghe.



A Roveredo in Piano un 24enne, coinvolto in un sinistro stradale, ha rifiutato di sottoporsi ai test speditivi all’alcol e droga. In questo caso la sanzione è penale perché il rifiuto agli accertamenti equivale alla presunzione di colpevolezza, come se i valori dei test segnassero il massimo delle soglie penali previste dalla legge. L’automobile di cui era alla guida, inoltre, era talmente danneggiata che non è stato possibile neanche sequestrarla.



Sempre a Roveredo in Piano un 21enne ha perso il controllo della propria macchina ed è uscito di strada. Positivo all’alcol test. Identica dinamica e stessa sorte per un uomo di 33 anni che, in questo caso, ha perso il controllo della macchina a San Quirino.



Se molti dei risultati sono frutto di attività successive a interventi dell’Arma, tantissimi altri effetti restano intangibili semplicemente perché l’attività incrociata dei militari su strada ha fatto vera e propria prevenzione, evitando possibili tragedie causate da chi, irresponsabilmente, si mette alla guida anche dopo aver bevuto o assunto droghe, senza pensare alle conseguenze per tutti.