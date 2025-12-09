Durante l’escursione il 79enne ha accusato un malore: soccorso e trasportato all’ospedale.

Soccorsi in azione questa mattina sopra il Castello di Maniago, in direzione del Monte Jouf, dove un uomo di 79 anni ha accusato un malore mentre si trovava in escursione insieme a un amico.

L’allarme è scattato poco prima delle 11, quando l’amico ha prontamente contattato il numero unico per le emergenze 112. La Sores (Sala operativa regionale emergenza sanitaria) ha immediatamente attivato la stazione del Soccorso Alpino di Maniago, che ha inviato tre tecnici, tra cui un sanitario, sul posto. In supporto è intervenuta anche un’ambulanza.

L’uomo si trovava non lontano da una pista forestale. Grazie alla vicinanza con la strada e alla facile accessibilità del luogo, i soccorritori sono riusciti a raggiungerlo in tempi brevi percorrendo un tratto in auto e un breve tratto a piedi. Dopo aver prestato le prime cure e averlo stabilizzato, l’uomo è stato imbarellato e trasportato a bordo dell’ambulanza, che lo ha condotto all’ospedale di Spilimbergo per ulteriori accertamenti.