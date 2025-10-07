Alcol e droga alla guida, ritirate cinque patenti in Friuli

I controlli del fine settimana nel pordenonese: 5 patenti ritirate.

Fine settimana di controlli serrati sulle strade della provincia di Pordenone, dove i Carabinieri del Comando Provinciale hanno intensificato le attività di prevenzione e repressione della guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. L’operazione, finalizzata a garantire maggiore sicurezza stradale, ha portato alla denuncia di cinque conducenti, tra automobilisti e motociclisti.

Durante i posti di controllo dislocati in diversi comuni del territorio, i militari dell’Arma hanno sottoposto i conducenti fermati ad accertamenti con etilometro e test per sostanze stupefacenti. Tutti i soggetti risultati positivi sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Pordenone per guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di droga.

I controlli.

A Casarsa della Delizia, un uomo di 60 anni è stato fermato alla guida della propria Volvo V60. Il test ha confermato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Di conseguenza, i militari hanno proceduto al ritiro della patente e al sequestro amministrativo dell’auto.

Due i casi registrati ad Aviano. Una donna di 51 anni, alla guida di un’auto intestata a terzi, è risultata anch’essa positiva all’alcol test. Analogo l’esito del controllo effettuato su un 69enne del posto, sorpreso al volante di un veicolo intestato alla moglie. In entrambi i casi, è scattato il ritiro immediato della patente.

A Budoia, invece, un motociclista sessantenne residente a Fontanafredda è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con feriti. Trasportato all’ospedale civile di Pordenone, è stato sottoposto ad analisi tossicologiche che hanno rilevato la presenza di cocaina nel sangue. Anche per lui è scattato il sequestro amministrativo del mezzo.

Infine, a Sacile, i Carabinieri hanno concluso gli accertamenti su un incidente avvenuto lo scorso 28 agosto. Il conducente, un giovane di 24 anni originario di Caneva, è risultato positivo sia all’alcol che ai cannabinoidi. Anche in questo caso, è stata ritirata la patente.