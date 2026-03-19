I controlli dei carabinieri di Udine.

Continunao i controlli sulle strade della provincia da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Udine, impegnati negli ultimi giorni in un’intensa attività di prevenzione e contrasto alle violazioni del Codice della strada. I servizi svolti nell’ultimo periodo lungo le principali arterie di collegamento al capoluogo friulano e i mirati posti di controllo nei centri cittadini della provincia udinese.

Il bilancio dell’attività è di cinque persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica, dopo essere risultate positive all’alcoltest durante i controlli. Per tutti i conducenti coinvolti è scattato il ritiro immediato della patente, con la conseguente sospensione. In un caso è stato disposto il sequestro amministrativo del veicolo, mentre in altri due si è proceduto a seguito di incidenti stradali senza feriti e in un ulteriore episodio dopo un sinistro con feriti.