Tragedia domestica a Meduno, dove un’anziana è morta dopo essere stata colpita da una scarica elettrica provocata dal phon. L’episodio è avvenuto all’interno dell’abitazione della donna, nel primo pomeriggio di oggi, 22 giugno 2026.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, la donna è stata trovata in arresto cardiaco dalla badante rientrata a casa dopo una breve assenza. La centrale operativa Sores FVG ha immediatamente inviato sul posto un’ambulanza e l’équipe specializzata dell’elisoccorso. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, senza però riuscire a salvare la donna.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Maniago, in supporto alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’abitazione. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare le cause dell’incidente domestico.