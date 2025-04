L’anziano è stato trovato sul ciglio della strada a Fontanafredda.

Vagava in stato confusionale in via Casut a Fontanafredda in piena notte. Un anziano è stato soccorso verso le 4 e 30 del 18 aprile scorso da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sacile, impegnata in un servizio perlustrativo notturno. La temperatura esterna non era particolarmente rigida, ma l’uomo era vestito solamente con una camicia e un paio di jeans, abbigliamento sicuramente non consono al momento.

Considerando anomala la scena che avevano di fronte, i militari dell’Arma si sono subito avvicinati all’anziano, per chiedergli come stesse e se fosse tutto a posto. Hanno così scoperto che l’uomo era confuso e disorientato, non era in grado di spiegare perché fosse uscito da casa, né quando, e non ricordava nemmeno dove abitasse, per cui stava vagando senza una meta precisa.

Fortunatamente aveva con sè dei documenti, che hanno consentito ai carabinieri di identificarlo in un pensionato classe 1947 del luogo, e rintracciare la sua abitazione di residenza, che si trovava non molto lontano dal luogo in cui era stato fermato, ma proprio nella direzione opposta rispetto a quella verso cui stava camminando.

Una volta riaccompagnato presso la sua abitazione, però, l’uomo non l’ha riconosciuta, affermando che era una casa in cui aveva vissuto anni prima, ma che non era la sua attuale dimora. Accertato che, invece, si trattava proprio dell’abitazione dove attualmente risiede, da solo, l’uomo e constatato lo stato confusionale in cui si trovava, i Carabinieri hanno ritenuto più opportuno non lasciarlo da solo in quello stato e far intervenire un’ambulanza, che lo ha accompagnato presso l’ospedale di Pordenone, per gli opportuni accertamenti. L’intervento dei Carabinieri di Sacile è stato provvidenziale. Considerata l’ora tarda e lo stato confusionale, l’anziano avrebbe potuto girovagare ancora per parecchio tempo con serio pericolo per la sua salute.