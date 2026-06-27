Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 28 giugno

Domenica 28 giugno si annuncia come una giornata di piena estate in Friuli Venezia Giulia, con cielo in prevalenza sereno e temperature particolarmente elevate, soprattutto in pianura e nelle valli. Le previsioni, indicano condizioni stabili fin dal mattino, con sole diffuso su tutta la regione.

Nel corso del pomeriggio il cielo potrà diventare poco nuvoloso per il passaggio di alcune velature, senza però modificare il quadro generale della giornata, che resterà dominata dal caldo. I venti saranno deboli, a regime di brezza.

Temperature vicine ai record del periodo

Il dato più rilevante riguarda le massime, attese su valori eccezionalmente alti per il periodo. In pianura il termometro potrà raggiungere i 36-38 gradi, mentre nelle valli le temperature saranno intorno ai record storici di fine giugno. Anche lungo la costa farà molto caldo, con massime comprese tra 33 e 35 gradi.

In pianura le temperature minime saranno comprese tra 21 e 23 gradi, mentre sulla costa potranno oscillare tra 25 e 28 gradi.