Controlli di frontiera a Gorizia: arrestato un passeur e tre ricercati

La Polizia di Frontiera di Gorizia traccia il bilancio delle ultime operazioni di controllo lungo la fascia confinaria con la Slovenia, segnate da una serie di interventi che hanno portato all’arresto di quattro persone.

Il colpo più significativo è avvenuto nei pressi del valico di San Pietro. Durante i monitoraggi dei flussi in ingresso nel territorio nazionale, gli agenti hanno fermato un’autovettura con a bordo un cittadino rumeno e quattro cittadini turchi. Questi ultimi sono risultati completamente sprovvisti di documenti validi per il soggiorno in Italia.

Al termine degli accertamenti, il conducente è stato tratto in arresto con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e trasferito presso la Casa Circondariale “A. Bigazzi” di Gorizia. I quattro passeggeri hanno invece manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale.

Raffica di controlli: tre latitanti in manette

L’attività di vigilanza ai valichi ha permesso inoltre di rintracciare, in distinte occasioni nel corso dell’ultima settimana, tre cittadini rumeni su cui pendevano ordini di carcerazione. I tre uomini, intercettati durante gli ordinari controlli di frontiera all’ingresso nel Paese, erano ricercati dalle Autorità Giudiziarie di Trieste, Milano e Mantova. Dovranno espiare pene detentive comprese tra i quattro e gli otto mesi di reclusione.