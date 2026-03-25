Dal Friuli al Senato: chi è l’imprenditrice che ha vinto il premio dedicato alle donne “che ispirano”

Il prestigio dell’imprenditoria femminile friulana brilla nelle aule più alte della Repubblica: Federica Sartor, amministratore unico di Marcolin Covering Srl di Pordenone, è stata insignita a Roma del premio internazionale d’eccellenza “DivinaMente Donna – Eccellenza femminile: celebrando le donne che ispirano”.

Un riconoscimento che ha spinto AIDDA FVG (Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti d’Azienda) ad esprimere profonda soddisfazione e orgoglio per il premio conferito alla propria socia, figura di rilievo riconosciuta sia in Italia che all’estero per i meriti acquisiti nel suo percorso professionale.

La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 12 marzo alle ore 10.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede del Senato della Repubblica, alla presenza di numerose e illustri personalità del mondo istituzionale, culturale e imprenditoriale.

La motivazione integrale del premio

Il comitato promotore ha conferito il premio con la seguente motivazione ufficiale:

“Per la competenza manageriale, la visione imprenditoriale e la determinazione con cui guida l’azienda, coniugando innovazione, responsabilità e crescita sostenibile. Alla guida della società ha saputo interpretare con lungimiranza le dinamiche del mercato, promuovendo qualità, efficienza e valorizzazione delle risorse umane, elementi fondamentali per uno sviluppo solido e competitivo. Il suo stile di leadership si distingue per equilibrio, capacità decisionale e attenzione alle persone, creando un ambiente di lavoro orientato alla collaborazione e al merito. Con impegno e passione rappresenta un esempio significativo di eccellenza femminile nel mondo dell’impresa, contribuendo alla crescita economica e alla diffusione di una cultura aziendale fondata su integrità, innovazione e responsabilità sociale.”

Ispirare le nuove generazioni

Oltre al prestigio del momento, il riconoscimento “DivinaMente Donna” rappresenta un’importante iniziativa volta a valorizzare figure femminili straordinarie, promuovendo al contempo la creazione di una rete di sostegno e condivisione. L’obiettivo dichiarato è quello di ispirare le nuove generazioni a perseguire percorsi di eccellenza, contribuendo attivamente allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

Per AIDDA FVG, questo traguardo è la testimonianza concreta del valore e della preparazione che le donne imprenditrici del territorio sanno esprimere ai massimi livelli, consolidando il ruolo dell’associazione nella promozione della leadership al femminile.