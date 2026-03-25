Dal Friuli al Senato: chi è l’imprenditrice che ha vinto il premio dedicato alle donne “che ispirano”

Federica Sartor. Foto di Mario Giannini

25 Marzo 2026

di Alessia Pilotto

Il prestigio dell’imprenditoria femminile friulana brilla nelle aule più alte della Repubblica: Federica Sartor, amministratore unico di Marcolin Covering Srl di Pordenone, è stata insignita a Roma del premio internazionale d’eccellenza “DivinaMente Donna – Eccellenza femminile: celebrando le donne che ispirano”.

Un riconoscimento che ha spinto AIDDA FVG (Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti d’Azienda) ad esprimere profonda soddisfazione e orgoglio per il premio conferito alla propria socia, figura di rilievo riconosciuta sia in Italia che all’estero per i meriti acquisiti nel suo percorso professionale.

La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 12 marzo alle ore 10.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede del Senato della Repubblica, alla presenza di numerose e illustri personalità del mondo istituzionale, culturale e imprenditoriale.

La motivazione integrale del premio

Il comitato promotore ha conferito il premio con la seguente motivazione ufficiale:

“Per la competenza manageriale, la visione imprenditoriale e la determinazione con cui guida l’azienda, coniugando innovazione, responsabilità e crescita sostenibile. Alla guida della società ha saputo interpretare con lungimiranza le dinamiche del mercato, promuovendo qualità, efficienza e valorizzazione delle risorse umane, elementi fondamentali per uno sviluppo solido e competitivo. Il suo stile di leadership si distingue per equilibrio, capacità decisionale e attenzione alle persone, creando un ambiente di lavoro orientato alla collaborazione e al merito. Con impegno e passione rappresenta un esempio significativo di eccellenza femminile nel mondo dell’impresa, contribuendo alla crescita economica e alla diffusione di una cultura aziendale fondata su integrità, innovazione e responsabilità sociale.”

Ispirare le nuove generazioni

Oltre al prestigio del momento, il riconoscimento “DivinaMente Donna” rappresenta un’importante iniziativa volta a valorizzare figure femminili straordinarie, promuovendo al contempo la creazione di una rete di sostegno e condivisione. L’obiettivo dichiarato è quello di ispirare le nuove generazioni a perseguire percorsi di eccellenza, contribuendo attivamente allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

Per AIDDA FVG, questo traguardo è la testimonianza concreta del valore e della preparazione che le donne imprenditrici del territorio sanno esprimere ai massimi livelli, consolidando il ruolo dell’associazione nella promozione della leadership al femminile.

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