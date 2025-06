Passeggiata “tra acque e castelli” ad Artegna, per Fvg in movimento”.

Sabato 14 giugno, nell’ambito del progetto “Fvg in movimento.10mila passi di salute”, si terrà la passeggiata guidata ad Artegna lungo il “Percorso vita tra acque e castelli”, in occasione di “Artigne in sport” (13-15 giugno), promosso dal Comune e da Pro Artegna. Il ritrovo sarà alle 8.15, in via Monte, nei pressi del parco giochi e parcheggio.

L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria, entro lunedì 9 giugno, scrivendo una mail a protocollo@comune.artegna.ud.it (fino a esaurimento dei posti disponibili).

Il gruppo sarà guidato da laureati in Scienze motorie (coordinati da Asd “Sport&Fun”) che cureranno anche la pratica di alcuni facili esercizi di attività fisica insieme a utili indicazioni per conduttori di gruppi di cammino/Walking leader sulla base delle “Linee guida” di Stefano Lazzer, coordinatore del Corso di Laurea magistrale in Scienze Motorie, Dipartimento di Medicina, Università di Udine.

Attualmente al progetto, avviato nel gennaio 2019, aderiscono, complessivamente ben 132 Comuni con 118 percorsi in tutta la regione. Oltre a fornire piacevoli occasioni per camminare in gruppo e scoprire le bellezze del territorio e dei suggestivi borghi, l’obiettivo è quello di promuovere e far nascere nuovi Gruppi di cammino (e valorizzare quelli esistenti), che sono invitati a segnalare le loro iniziative tramite mail al portale Invecchiamento attivo Fvg https://invecchiamentoattivo.regione.fvg.it/it/

Il percorso di Artegna.

Ad Artegna “Il percorso vita tra acque e castelli” rappresenta un collegamento con la vicina Gemona del Friuli e permette di esplorare l’area dei Sales che si trova tra le due località. La strada si congiunge poi con via Sottocastello da percorrere fino all’incrocio con via delle Chiese che porta al Colle di San Martino, sul quale si incontra la Pieve di Santa Maria Nascente sorta verso la fine del XIII secolo. Si raggiunge così il Castello di Savorgan, tra gli edifici simbolo di Artegna. I ritrovamenti confermano la rilevanza del sito e la sua occupazione già in età gota e longobarda. Sulla sommità del colle di particolare bellezza la Chiesetta di San Martino che conserva gli affreschi realizzati dall’artista friulano di origini bavaresi Gian Paolo Thanner, risalenti alla prima metà del XVI secolo.