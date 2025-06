Torna Di Punto in Bianco, a Udine la cena total white in una location segreta

Torna a Udine Di Punto in Bianco, la cena più elegante e originale dell’estate.

Dopo il successo dello scorso anno, quando la città si è nuovamente tinta di bianco dopo sette anni d’attesa, Udine si prepara ad accogliere l’ottava edizione di Di Punto in Bianco, la cena più elegante e originale dell’estate. Oltre 4000 partecipanti dodici mesi fa avevano animato Piazza Primo Maggio con scenografici allestimenti, abiti total white e tavolate curate nei minimi dettagli.

Anche quest’anno, l’evento organizzato sin dalla prima edizione dall’agenzia Emporio ADV, con il supporto del Comune di Udine e di Promoturismo FVG, tornerà ad animare il capoluogo friulano. La data da segnare in calendario è il 4 luglio, quando il celebre flash mob conviviale tornerà a sorprendere i partecipanti con un mix di eleganza, creatività e divertimento.

La formula, caratteristica ormai consolidata dell’evento, resta invariata: la location dell’evento verrà svelata solo poche ore prima dell’inizio, tramite un messaggio inviato agli iscritti. Famiglie, gruppi di amici e appassionati si ritroveranno così a predisporre le proprie tavole in uno degli scenari più suggestivi della città. Forse nella cornice dei palazzi storici, forse circondati da maestosi alberi, forse tra le più belle piazze del centro.

Dal 2012 ad oggi, l’evento ha toccato diverse location simboliche della città: dalla prima edizione in Piazza San Giacomo con 670 partecipanti, alla seconda in Via Mercatovecchio con 1.500 persone; nel 2014 Piazza Duomo ha ospitato 3.800 ospiti, mentre il record assoluto resta quello di Via Aquileia con 5.300 partecipanti. Nel 2016 fu Viale Venezia a ospitare quasi 5.000 commensali, mentre lo scorso anno, dopo una pausa di 7 anni, è stato il Giardin Grande a fare da sfondo alle eleganti cene in bianco.

Per partecipare è sufficiente iscriversi online, a partire dalle ore 12 di giovedì 5 giugno, sul sito ufficiale www.dipuntoinbianco.it e registrare il proprio tavolo. L’unica regola imprescindibile: abbigliamento e accessori rigorosamente bianchi.

Di Punto in Bianco nasce da un’idea semplice e vincente: sono i partecipanti i veri protagonisti dell’evento. Un momento di socialità e, perché no, di allegra competizione, che continua ad affascinare persone di ogni età: giovani, famiglie, coppie e gruppi di amici, uniti per una sera dal piacere di condividere una cena speciale in compagnia di perfetti sconosciuti. Il filo “rosso”, come sempre, è il bianco: dagli abiti alle decorazioni, dai tavoli alle mise en place. Vietate le stoviglia in plastica. E alla fine, come da tradizione, ogni partecipante è invitato a lasciare il luogo così come lo ha trovato, contribuendo a preservare la bellezza dello scenario cittadino.

Le dichiarazioni.

“La cena ‘Di Punto In Bianco’ è un ottimo esempio di come la nostra città possa essere popolata anche invadendo spazi non convenzionali, spazi che viviamo nella quotidianità come piazze, viali e strade e che per una sera possono trasformarsi a favore della socialità, della convivialità e del divertimento”, ha commentato il Vicesindaco Alessandro Venanzi. “Anche quest’anno cercheremo una location sorprendente. L’anno scorso piazza Primo Maggio è stata vissuta, anche se per una sola notte, in un modo del tutto nuovo e con un allestimento che ha colpito tutti. Anche quest’anno l’evento sarà un’occasione importante per promuovere la bellezza della nostra città e divertirsi in compagnia, con un entusiasmo che in città non manca di certo”.

“Ringrazio il Comune di Udine e PromoTurismo FVG per aver promosso e sostenuto anche quest’anno un evento come ‘Di Punto in Bianco’. I risultati del 2024 hanno confermato che l’idea è ancora molto apprezzata e che le persone desiderano mettersi in gioco. Superare le 4 mila presenze dopo molti anni di pausa non era scontato, ma la città ha risposto con entusiasmo. L’auspicio è migliorarsi ancora, sfruttando anche quest’anno una location nuova”, sono state le parole del presidente dell’agenzia Emporio ADV Enrico Accettola.