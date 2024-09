Grave episodio di violenza questa mattina all’autostazione delle corriere di Udine. Un autista della compagnia Arriva Udine è stato brutalmente aggredito da alcuni minorenni al termine di una corsa partita da Grado, alle 6.30. L’uomo, che aveva ripreso i giovani per aver fumato sigarette elettroniche a bordo del bus, è stato colpito con calci e pugni al termine del viaggio.

L’aggressione è avvenuta verso le 7.30, al capolinea di Udine. Durante il viaggio, l’autista aveva ripetutamente chiesto ai ragazzi di spegnere le sigarette elettroniche, creando tensione a bordo. Nonostante gli avvertimenti e i ripetuti richiami, due dei giovani hanno continuato a litigare con l’autista una volta arrivati all’autostazione. La situazione è presto degenerata: i ragazzi hanno attaccato l’uomo, colpendolo violentemente fino a farlo cadere a terra.

Immediatamente è scattato l’allarme. I militari in servizio nella zona di borgo stazione sono stati i primi a intervenire, seguiti dagli agenti della Questura e dal personale del 118. L’autista è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso di Udine, dove è stato ricoverato in osservazione. Ha riportato una ferita al volto e numerose contusioni al costato, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

I giovani aggressori sono stati prontamente individuati e fermati dalle forze dell’ordine. Dopo essere stati identificati, i minorenni sono stati riconsegnati ai rispettivi genitori e segnalati alla Procura della Repubblica per i Minorenni. Al momento, la polizia sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto anche con l’ausilio delle telecamere di sicurezza installate sia a bordo del bus extraurbano sia presso l’autostazione.