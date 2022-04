Incidente a Porpetto.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 30, a Porpetto. Secondo le prime informazioni, un’auto è uscita improvvisamente di strada intorno alle 14 mentre transitava per il comune di Porpetto. Restano per il momento sconosciute le cause dell’uscita di strada.

Prontamente allertati, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine e i sanitari del 118, che dopo aver messo in sicurezza il conducente dell’auto l’hanno trasportato in codice giallo all’ospedale di Palmanova. Sul posto, per i rilievi, presenti anche i carabinieri.

(Visited 348 times, 348 visits today)