Auto esce di strada e si ribalta su un fianco: ferito un 84enne

L’incidente a Resiutta, l’uomo è stato trasportato in ospedale.

Incidente oggi pomeriggio lungo la Strada Statale 13 Pontebbana, a Resiutta, in direzione Chiusaforte, dove un’auto è uscita autonomamente di strada e si è capottata su un lato. E’ accaduto poco prima delle 14.

Alla guida del veicolo si trovava un uomo di 84 anni, residente a Udine, unico occupante dell’auto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Gemona del Friuli, che hanno provveduto a estrarre il conducente attraverso il parabrezza del veicolo. I sanitari del SORES, dopo aver stabilizzato l’uomo, lo hanno trasportato all’ospedale di Tolmezzo per accertamenti. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Presenti anche i Carabinieri di Tarvisio, impegnati nei rilievi del caso e nella gestione del traffico.