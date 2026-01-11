Incendio a Bicinicco, cassonetti in fiamme nella notte all’entrata del cimitero

Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2:00, un incendio ha completamente distrutto i cassonetti per la raccolta dei rifiuti situati in via Casali Stocco a Bicinicco, proprio all’ingresso del cimitero comunale. Le fiamme, hanno svegliato alcuni residenti della zona, che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Le cause dell’incendio restano ancora da chiarire, ma non si esclude l’origine dolosa. “Chiunque disponga di informazioni utili è invitato a contattare la Polizia Municipale”, è l’appello lanciato dal sindaco Paolo Paul, visibilmente rammaricato per quanto accaduto. “Un gesto grave – ha commentato – che non solo crea danni materiali e disagi alla comunità, ma mette anche a rischio la sicurezza delle persone”.

L’amministrazione comunale ha sottolineato come episodi di questo tipo comportino costi aggiuntivi per la collettività e possano rappresentare un pericolo concreto per i cittadini, i veicoli in transito e gli operatori ecologici. In attesa del ripristino della postazione danneggiata, i residenti sono invitati a utilizzare i punti di raccolta alternativi più vicini e a non abbandonare rifiuti a terra.

Inoltre, il Comune ha colto l’occasione per sensibilizzare nuovamente la cittadinanza sul corretto smaltimento delle ceneri: “Anche quando sembrano spente, possono conservare brace attiva per giorni e innescare incendi se introdotte nei cassonetti”.

Le autorità invitano chiunque abbia notato movimenti sospetti o sia in possesso di elementi utili alle indagini a farsi avanti. La collaborazione dei cittadini potrebbe rivelarsi fondamentale per chiarire la dinamica dell’accaduto e prevenire simili episodi in futuro.