Auto con quattro giovani a bordo finisce in mare a Sistiana: tutti salvi

Paura all’alba di oggi, sabato 4 luglio 2026, a Sistiana mare, nel Comune di Duino Aurisina, dove un’auto con quattro giovani a bordo è uscita di strada finendo in mare all’interno del porticciolo.



La segnalazione è arrivata poco dopo le 6 alla sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Trieste, che ha immediatamente attivato i soccorsi. Sul posto sono stati inviati la squadra del distaccamento di Opicina, la motobarca degli Specialisti Nautici, un furgone polisoccorso, l’autogru e il funzionario di guardia della sede centrale del comando giuliano.

Gli occupanti usciti da soli dall’abitacolo

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, la vettura era già inabissata. I soccorritori sono stati però rassicurati sul fatto che tutti e quattro gli occupanti erano riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo e a raggiungere l’esterno dell’acqua.



Le operazioni si sono quindi concentrate sulla messa in sicurezza dell’area e sul recupero del mezzo. I vigili del fuoco hanno posizionato le panne antinquinamento per evitare che eventuali fuoriuscite di lubrificanti o carburante potessero disperdersi in mare.

Recuperata l’auto con l’intervento dei sommozzatori

Per procedere al recupero della vettura sommersa è stato richiesto anche l’intervento dei sommozzatori del Nucleo di Soccorso Subacqueo Acquatico del comando di Venezia. Una volta arrivati a Sistiana, i sommozzatori hanno ispezionato l’auto sott’acqua e l’hanno poi agganciata all’autogru.

Il mezzo incidentato è stato quindi sollevato e riportato al piano stradale. Sul posto, per quanto di competenza, sono intervenuti anche Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale e personale sanitario. Restano da chiarire le cause dell’uscita di strada.