Auto travolta dal treno sui binari a Udine, rintracciato il proprietario

Trovato il proprietario dell’auto lasciata sui binari del treno a Udine

E’ stato rintracciato il proprietario dell’auto travolta dal treno ieri a Udine. Il mezzo, infatti, era stato lasciato sui binari.

L’uomo, un tunisino, è stato ascoltato dalla Polfer che ha poi inviato tutto il materiale raccolto alla Procura della Repubblica di Udine: ora rischia conseguenze pesanti. Resta da capire se ad aver lasciato la vettura lungo la linea ferroviaria sia stato, come pare, proprio lui.

Il mezzo, una golf, domenica mattina si trovava sui binari, senza nessuno a bordo, quando è stato travolto da un treno regionale all’altezza del passaggio a livello di via dei Prati. L’impatto è stato violento e la macchina è stata trascinata per centinaia di metri dal convoglio della linea Trieste-Udine. Per fortuna, nemmeno tra i passeggeri del treno ci sono stati feriti.