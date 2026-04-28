Un intervento di soccorso per un’emergenza sanitaria si è concluso con una denuncia per droga a Cividale del Friuli. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della città ducale hanno segnalato un uomo di 38 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi i militari sono intervenuti in quella zona su richiesta del personale sanitario del 118 presso l’abitazione di una persona in stato di semi incoscienza. Dai primi accertamenti è emerso che la possibile causa del malore dell’uomo era da attribuire a una overdose da stupefacenti.

Nel corso delle operazioni, i militari hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione, dove sono state rinvenute diverse sostanze stupefacenti, tra cui hashish, cocaina, metanfetamina, MDMA e LSD, oltre a due bilancini di precisione, tanto da far pensare che l’uomo gestisse un vero supermercato della droga. Tutto il materiale è stato sequestrato. Per il 38enne è scattata la denuncia a piede libero.