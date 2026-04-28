Tragico incidente a San Giorgio di Nogaro: morto un motociclista. Cosa è successo

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattina di oggi, 28 aprile, a San Giorgio di Nogaro, lungo viale Leonardo da Vinci: a perdere la vita G.P, 64enne nato a Udine e residente a Lestizza. Dopo le prime informazioni (in cui si parlava di uno scontro tra moto e camion), si chiarisce la dinamica di quanto accaduto lungo la strada che porta alla zona industriale.

Attorno alle 8.10 di oggi, l’uomo, infatti, sarebbe deceduto dopo essere caduto dal proprio scooter all’ingresso di una rotatoria, in seguito ad una frenata improvvisa, probabilmente per evitare un altro veicolo. Il conducente avrebbe quindi perso il controllo del mezzo, finendo sull’asfalto e scivolando per diversi metri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma per l’uomo non è stato possibile fare nulla.