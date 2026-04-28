Furgone si ribalta di notte sulla A23, due persone restano incastrate

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata del 27 aprile 2026, intorno alle 23:30, lungo l’autostrada A23 in direzione Tarvisio, nel tratto compreso tra Palmanova e Udine Sud, all’altezza di Tissano, nel territorio comunale di Santa Maria la Longa.

Secondo le informazioni disponibili, per cause in corso di accertamento, un furgone si è ribaltato e le due persone che viaggiavano sul mezzo sono rimaste incastrate nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi del 118 con l’elisoccorso regionale. Fortunatamente, le persone coinvolte non hanno riportato ferite.