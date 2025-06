Autostrade, entrano nel vivo i lavori alla barriera di Portogruaro

Autostrade Alto Adriatico, entrano nel vivo i lavori per il potenziamento della barriera di Portogruaro.

Autostrade Alto Adriatico, entrano nel vivo i lavori per il potenziamento della barriera di Portogruaro. L’opera, dal quadro economico di 13 milioni di euro, prevede l’allargamento con tre nuove piste del casello (dalle tre attuali porte in entrata e sei porte in uscita dalla A4, alle quattro in entrata e otto in uscita).

Previsto anche il rifacimento della pavimentazione della barriera; l’estensione della pensilina di copertura delle piste; il prolungamento della passerella pedonale per l’attraversamento del piazzale e per l’accesso alle piste di esazione; le opere di sistemazione idraulica; l’adeguamento totale dell’impiantistica elettrica, speciale, meccanica, di illuminazione esterna, di trasmissione dati e speciale di esazione; la ristrutturazione del fabbricato di stazione esistente; la realizzazione di un nuovo fabbricato sul lato nord-est del piazzale e di un nuovo piazzale di servizio in cui verrà spostato il “punto neve” per le emergenze invernali.

Dal punto di vista infrastrutturale, l’adeguamento costituirà il completamento del tratto di terza corsia della A4 già ultimato tra Portogruaro e Palmanova e potenzierà il bypass lungo l’itinerario A28/A27; una vera e propria alternativa all’autostrada A4 in caso di aumento dei flussi di traffico sulla Venezia-Trieste o per gestire eventuali emergenze nel tratto ancora a due corsie in Veneto, tra San Doná di Piave e Portogruaro.

Restringimento delle corsie.

I primi segni tangibili della costruzione dell’opera saranno visibili già da mercoledì quando il margine destro del piazzale della stazione in uscita verso la A28 (direzione Conegliano), poco prima degli impianti di esazione, verrà delimitato con le barriere di calcestruzzo, con conseguente restringimento delle corsie. Per dare avvio a questa fase del cantiere, tra le ore 21 di domani, martedì 17 e le ore 05 di mercoledì 18 verrà chiusa la rampa che collega la A4 (provenienza Venezia) e la A28 (direzione Conegliano). Pertanto, chi percorre la A4 provenendo da Venezia e diretto verso la A28 (Portogruaro-Conegliano) potrà uscire a San Stino di Livenza e utilizzando la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle rientrare sulla A28 allo svincolo di Portogruaro

Nel corso di tutte le fasi dell’opera, il casello risulterà sempre funzionante, garantendo sempre un minimo di 2 piste in entrata e 4 in uscita (di cui due a telepedaggio per ogni direzione)