Una bambina di 3 anni incastrata con la testa tra le gambe di un tavolino salvata dai vigili del fuoco a Pordenone.

Bambina incastrata con la testa tra le gambe di un tavolino, salvata dai vigili del fuoco. E’ stato particolarmente delicato iI lavoro dei vigili del fuoco di Pordenone, che alle 10.30 circa di oggi, lunedì 13 ottobre, sono intervenuti in un’abitazione nel comune di Pordenone per soccorrere una bambina di 3 anni che si era incastrata con la testa tra le gambe metalliche di un tavolino.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno tranquillizzato madre e bambina e, spiegando sempre alla bambina quello che stavano facendo, hanno utilizzato le cesoie oleodinamiche per tagliare le gambe del tavolino che imprigionavano la testa della bambina, liberandola in pochi minuti senza che la bimba riportasse ferite tanto che non è stato necessario l’intervento del personale sanitario che comunque era stato allertato. L’intervento si è concluso con l’abbraccio della bambina ai suoi soccorritori e i ringraziamenti della madre.