Lavori in corso a Pordenone e nuova rete fognaria: tempi e modi

I lavori della nuova rete fognaria di Pordenone.

Il consueto tavolo di confronto tra Comune di Pordenone e Hydrogea ha fatto il punto sullo stato dei lavori in città: tra gli aggiornamenti l’imminente riapertura di piazza Giustiniano e le previsioni per la conclusione dei lavori in via Damiano Chiesa, e nell’ambito di via di Ragogna, e per l’avvio dei cantieri della nuova rete fognaria che collegherà il quartiere di Torre al depuratore della Burida.

Via Pola e via Martiri Concordiesi.

Relativamente al Lotto 3, è prevista a breve la riapertura di piazza Giustiniano e il disallestimento delle isole di cantiere delle stazioni di sollevamento realizzate nella piazza e in via del Seminario. Si prevede, entro fine anno, il completamento dei lavori di collegamento delle nuove reti fognarie tra via Martiri Concordiesi e via Revedole. Tali lavori, le cui date al momento non sono state definite, dureranno qualche giorno: contestualmente potrà essere previsto il restringimento di carreggiatao un impianto semaforico di cantiere.

Via Revedole – via Damiano Chiesa.

Per quanto riguarda il Lotto 2, a causa di complessità geologiche riscontrate in alcuni punti del sottosuolo dall’impresa esecutrice, a cui si aggiunge il meteo sfavorevole delle ultime settimane che ha rallentato ulteriormente i lavori, si registra purtroppo un ritardo nella riapertura di via Damiano Chiesa. Si prevede comunque di chiudere il cantiere e riaprire al traffico veicolare entro la fine del mese. Si prevede, se le condizioni meteo lo permetteranno, inoltre di realizzare la nuova asfaltatura, fino all’incrocio con la SS13, entro la fine dell’anno.

Via di Ragogna e vie limitrofe.

Procedono senza particolari intoppi le attività relative al Lotto 1 in via di Ragogna e limitrofe: si prevede per fine anno la conclusione dei lavori di separazione delle reti fognarie. Nel corso del 2026 si prevede l’avvio dei lavori di realizzazione del nuovo sistema di linee meteoriche nella zona di Torre che, a lavori ultimati, potrà beneficiare di un efficiente nuovo sistema fognario e di drenaggio. La nuova linea fognaria collegherà il quartiere di Torre al depuratore della Burida: tale intervento, grazie alla separazione delle linee delle acque nere dalle linee delle acque meteoriche, permetterà al depuratore comunale di lavorare al meglio.