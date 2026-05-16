Ragazza palpeggiata sull’autobus a Udine, un passeggero interviene e fa arrestare un 35enne

Una ragazza è stata palpeggiata su un autobus della linea urbana di Udine e poi seguita dall’uomo che avrebbe commesso la violenza. A interrompere l’incubo è stato un passeggero, che si è accorto di quanto stava accadendo ed è intervenuto in sua difesa, chiamando subito il 112. Poco dopo i carabinieri hanno bloccato il presunto responsabile.



L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 15 maggio, intorno alle 16.30, a bordo di un mezzo pubblico in città. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine hanno arrestato un 35enne straniero, con precedenti e senza fissa dimora, per l’ipotesi di reato di violenza sessuale.

La ragazza molestata sull’autobus e l’intervento del passeggero.

Secondo quanto ricostruito, durante il tragitto sull’autobus l’uomo avrebbe palpeggiato la giovane nelle parti intime. La vittima ha cercato di respingerlo, chiedendogli di allontanarsi, ma il 35enne avrebbe continuato con le molestie.



Spaventata dalla situazione, la ragazza è scesa dal mezzo pubblico nella zona est di Udine, nel tentativo di allontanarsi. L’uomo, però, avrebbe deciso di seguirla anche dopo la discesa dall’autobus. A notare quanto stava accadendo è stato un 44enne straniero, residente da anni in città, che si trovava a bordo dello stesso autobus insieme al figlio. L’uomo, resosi conto della situazione, è sceso anche lui dal mezzo pubblico ed è intervenuto per difendere la ragazza.

Il suo intervento, però, non avrebbe fermato il molestatore, che avrebbe reagito con violenza nei suoi confronti. A quel punto il 44enne ha chiamato il Numero unico di emergenza 112, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Il tentativo di fuga e l’arresto

In breve tempo sul posto è arrivato un equipaggio del Radiomobile di Udine. Il passeggero ha indicato subito ai carabinieri l’uomo ritenuto responsabile delle molestie. Alla vista dei militari, il 35enne avrebbe tentato di fuggire, ma è stato raggiunto e bloccato poco dopo.



Dopo gli accertamenti, l’uomo è stato trasferito alla Casa circondariale di Udine, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’intervento del passeggero e il rapido arrivo dei carabinieri hanno così posto fine alla situazione di paura vissuta dalla giovane.