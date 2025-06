I premiati della guida Best Gourmet all’interno dell’area dell’Alpe Adria.

Il Friuli Venezia Giulia brilla nella cerimonia di premiazione della 25ª edizione della guida Best Gourmet del Club Magnar Ben Editore, un evento che ha messo in luce le migliori espressioni enogastronomiche dell’area Alpe Adria, ovvero quel crocevia culturale e gastronomico che unisce Italia, Austria, Slovenia e Croazia. Sono ben sei i riconoscimenti assegnati alle realtà del Friuli Venezia Giulia, a conferma di un’identità culinaria forte e sempre più apprezzata a livello internazionale.

A sottolineare l’importanza dell’evento, è intervenuto anche il presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha evidenziato come “il Friuli Venezia Giulia è un territorio la cui enogastronomia rappresenta un intreccio unico di tradizioni, di sapori e di culture, che stiamo riuscendo a raccontare e a far conoscere, per attirare sempre più visitatori a gustare tutte queste particolari eccellenze”.

Dopo essersi congratulato con le aziende premiate, Fedriga ha rimarcato il valore dell’aver unificato il marchio dei prodotti regionali con il claim Io sono Fvg: “una comunicazione diretta e non dispersiva per far conoscere il territorio, una voce unica per rappresentare queste realtà imprenditoriali che – ha concluso- sono un orgoglio per tutta le regione”.

I sei premi del Friuli Venezia Giulia

Durante la cerimonia, svoltasi a Trieste, sono stati assegnati i Premi Best Gourmet 2025 alle seguenti realtà friulane:

Categoria Ristoranti

Miglior ristorante di cucina creativa in Alpe Adria: Agli Amici di Godia (UD), guidato da Emanuele e Michela Scarello , custodi di una tradizione familiare e interpreti di una cucina innovativa e radicata nel territorio.

di Godia (UD), guidato da , custodi di una tradizione familiare e interpreti di una cucina innovativa e radicata nel territorio. Miglior ristorante-trattoria di cucina tradizionale in Alpe Adria: Trattoria da Nando di Mortegliano (UD), della famiglia Uanetto, simbolo della cucina autentica friulana.

Categoria Vini

Miglior vino bianco dell’Alpe Adria: Filip – Friulano Miani di Enzo Pontoni , a Buttrio (UD), espressione pura del territorio e delle sue vigne storiche.

di , a Buttrio (UD), espressione pura del territorio e delle sue vigne storiche. Miglior vino storico rifermentato in bottiglia: Sampà (Sampagna) della Azienda Agricola Frattina di Pravisdomini (PN), una proposta originale e identitaria firmata dal Conte Manlio della Frattina.

Categoria Alimentari